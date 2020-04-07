Коронавирус коснулся украинского футбола: умер бывший президент клуба

Новости спорта:От коронавируса умер экс-президент украинского футбольного клуба.

Вчера 6 апреля, в возрасте 72 лет скончался бывший президент футбольного клуба "Буковина" Василий Федорюк, сообщил на своей странице в Facebook экс-глава ПФЛ Святослав Сирота.

"Далекий и неизвестный вирус коснулся и футбола. Вчера от коронавируса умер бывший президент футбольного клуба "Буковина Черновцы" Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, всё же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни", - написал Сирота.

Василий Федорюк был президентом "Буковины" в 1993-1998 и 2007-2010 годах.