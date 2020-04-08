Роналдиньо могут лишить статуса легенды FIFA

Новости спорта:Все три карточки бразильца пропадут из игры.

Разработчики EA Sports рассматривают вариант исключения карточки легенды Роналдиньо из FIFA 20. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, все три карточки бразильца, которые можно получить в режиме симулятора Ultimate Team, вскоре исчезнут.

Все дело в том, что разработчики недовольны попаданием Роанлдиньо в парагвайскую тюрьму. Это не красит его репутацию, и статус ЕA Sports.

Стоит отметить, что Роналдиньо - не первый футболист, карточку которого уберут в FIFA 20. Ранее легендарную карту Марко ван Бастена удалили из-за нацизма.

Напомним, Роналдиньо выпустили из тюрьмы под домашний арест.