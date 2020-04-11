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Яремчук полностью восстановился после травмы

Яремчук полностью восстановился после травмы
11:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинец Роман Яремчук завершил реабилитацию после операции на ахилле.

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук завершил реабилитацию после возвращения к тренировкам. По его словам, он готов играть.

"Думаю, что в физическом плане я уже готов. Много работал и продолжаю трудиться. Впрочем, говорить о том, что мог бы уже сыграть, наверное, еще преждевременно, ведь игровую форму нужно еще набрать. Надеюсь, пандемия скоро закончится, люди перестанут болеть, и мы сможем играть в футбол", — заявил Яремчук.

В начале марта форвард приступил к тренировкам с мячом. Операцию на ахилле он перенес в январе этого года.

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В нынешнем сезоне Яремчук провел 30 матчей за Гент во всех турнирах, отметившись 17 голами и четырьмя результативными передачами. Также нападающий помог сборной Украины выйти в финальную часть чемпионата Европы-2020, забив четыре гола в отборочном турнире.

Чемпионат Бельгии был завершен досрочно, чемпионство досталось Брюгге Эдуарда Соболя.

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Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
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