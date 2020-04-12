Ювентус нацелился на звезду Реала

Туринский "Ювентус" нацелился на приобретения хавбека мадридского "Реала" Дани Себальоса, который на правах аренды выступает за "Арсенал".
Руководство "Реала" рассчитывает выручить с продажи Себальоса 40 миллионов евро, и "канониры" могут оказаться неготовы заплатить такую сумму.
"Ювентус" данная цена вполне устраивает. Также клуб готов повысить зарплату футболисту до 4,5-5 миллионов евро за сезон.
Отметим, что в этом розыгрыше АПЛ Себальос провел 14 матчей. В данный момент чемпионаты ушли на паузу из-за пандемии коронавируса.