Вербич: Наша цель - выступать в Лиге чемпионов

Новости спорта:Беньямин Вербич рассказал о любимой позиции на поле.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич назвал главную цель Динамо, а также прокомментировал возможность команды конкурировать с лучшими европейскими клубами.

"Наша цель - выступать в Лиге чемпионов, это понятно. Всегда хочешь самого лучшего.

Готово ли Динамо конкурировать с ведущими европейскими клубами? Нужно давать бой, но конкурировать… Я не знаю".

Игрок также рассказал, какого ему было играть на позиции центрального нападающего.

"Да, мне там понравилось. Пару игр сыграл, но моя любимая позиция - на левом фланге. Я уже сказал, если надо, то буду там играть. Я не знаю, и там, и там нравится, но самая любимая позиция - слева", - сказал футболист в эфире программы Футбольный формат.