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Трансфер Ляказетта в Атлетико зависит от ситуации с Диего Костой

Трансфер Ляказетта в Атлетико зависит от ситуации с Диего Костой
17:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:"Матрасники" заинтересованы в подписании французского нападающего.

Атлетико рассматривает нападающего Арсенала Александра Ляказетта в качестве одной из приоритетных трансферных целей на летнее трансферное окно.

Как сообщает издание AS, трансфер французского форварда будет зависеть от ситуации с Диего Костой. Если "матрасники" смогут продать испано-бразильского игрока, то сосредоточатся на приобретении футболиста Арсенала, который хочет сменить клуб.

Действующий контракт Ляказетта с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.

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В текущем сезоне 28-летний нападающий провел 26 поединков в футболке "канониров", отличившись девятью голами и тремя ассистами.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Атлетико М, Футбол, Диего Коста, Новости футбола, Александр Ляказетт.
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