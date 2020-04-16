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Моуринью хотел помочь Шевченко стать лучше

Моуринью хотел помочь Шевченко стать лучше
15:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Оби Микел рассказал об отношениях португальского тренера и украинского футболиста.

Экс-полузащитник Челси Джон Оби Микел опроверг слухи о конфликте между бывшим нападающим "синих" Андреем Шевченко и португальским специалистом Жозе Моуринью.

"Знаю, что многие говорили об их конфликте. Но лично я никогда не видел разногласий между ними. Моуринью и Шевченко регулярно разговаривали между собой, иногда можно было увидеть, как они улыбаются. Не буду говорить, что между ними были напряженные отношения.

Возможно, это происходило в частном порядке. Но я не видел, чтобы у них были претензии друг к другу. На тренировках Моуринью пытался помочь ему стать лучше. Шевченко же был хорошим слушателем", - приводит слова Микела The Athletic.

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Напомним, что Моуринью руководил Челси с 2004-го по 2007-й год. Украинский форвард пришел в лондонский клуб в 2006-м, отыграв в составе "синих" три сезона.

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Андрей Шевченко, Жозе Моуринью, ФК Челси, Футбол, Оби Микель, Новости футбола.
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