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Трансфер Кейна в Реал сорвался

Трансфер Кейна в Реал сорвался
10:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Харри Кейн в этом году точно не станет игроком мадридского Реала.

Центральный форвард Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн много лет находится в списке потенциальных новичков Реала.

Ранее также сообщалось о заинтересованности клуба в приобретении футболиста, но теперь он не является приоритетом "сливочных".

Из-за кризиса, который был вызван приостановкой сезона из-за вспышки коронавируса, в "королевском клубе" больше не рассматривают эту дорогостоящую покупку, как приоритетную.

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Напомним, что ранее руководство Тоттенхэма заявило о готовности расстаться с Кейном, но запросило за трансфер невероятные деньги.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Харри Кейн.
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