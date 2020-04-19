Трансфер Кейна в Реал сорвался

Новости спорта:Харри Кейн в этом году точно не станет игроком мадридского Реала.

Центральный форвард Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн много лет находится в списке потенциальных новичков Реала.

Ранее также сообщалось о заинтересованности клуба в приобретении футболиста, но теперь он не является приоритетом "сливочных".

Из-за кризиса, который был вызван приостановкой сезона из-за вспышки коронавируса, в "королевском клубе" больше не рассматривают эту дорогостоящую покупку, как приоритетную.

Напомним, что ранее руководство Тоттенхэма заявило о готовности расстаться с Кейном, но запросило за трансфер невероятные деньги.