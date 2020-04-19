Динамо "повесило ценник" на Родригеса

Жерсон Родригес успешно себя проявлял в аренде у Анкарагюджю до приостановки чемпионата.
Как сообщает турецкое издание Fotomac, выступления футболиста сборной Люксембурга привлекло внимание со стороны турецких грандов. Они проявляют интерес к Родригесу.
В свою очередь, Динамо установило ценник на своего футболиста в размере пяти миллионов евро.
В семи матчах чемпиона Турции Жерсон Родригес сумел забить три гола, а также два раза ассистировал партнерам по команде.
Отметим, что Динамо приобрело Жерсона за два миллиона евро в январе 2019 года.