Динамо "повесило ценник" на Родригеса

Новости спорта:Киевский клуб хочет выручить за своего футболиста не менее пяти миллионов евро.

Жерсон Родригес успешно себя проявлял в аренде у Анкарагюджю до приостановки чемпионата.

Как сообщает турецкое издание Fotomac, выступления футболиста сборной Люксембурга привлекло внимание со стороны турецких грандов. Они проявляют интерес к Родригесу.

В свою очередь, Динамо установило ценник на своего футболиста в размере пяти миллионов евро.

В семи матчах чемпиона Турции Жерсон Родригес сумел забить три гола, а также два раза ассистировал партнерам по команде.

Отметим, что Динамо приобрело Жерсона за два миллиона евро в январе 2019 года.