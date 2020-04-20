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Мемфис Депай выпустил новый "карантинный" клип (Видео)

Мемфис Депай выпустил новый "карантинный" клип (Видео)
07:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Футболист во время самоизоляции воплощает в жизнь свои креативные идеи.

Голландский форвард Лиона Мемфис Депай известен не только своими футбольными скиллами, но и тем, что он любит реп и больших кошек.

Пандемия коронавируса плодотворна повлияла на игрока, он начал реализовывать свои творческие идеи. Он поехал в Дубаи еще до распространения COVID-19. Мемфис в ОАЭ восстанавливался от разрыва крестообразных связок.

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В течение нескольких месяцев Депай не просто отсиживался, но и записал песню, которая называется Dubai Freestyle. В нем он ходит в шикарном особняке и завтракает с большим лигром (гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой).

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ФК Лион, Клип, Футбол, Творчество, Мемфис Депай.
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