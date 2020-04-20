Мемфис Депай выпустил новый "карантинный" клип (Видео)

Голландский форвард Лиона Мемфис Депай известен не только своими футбольными скиллами, но и тем, что он любит реп и больших кошек.
Пандемия коронавируса плодотворна повлияла на игрока, он начал реализовывать свои творческие идеи. Он поехал в Дубаи еще до распространения COVID-19. Мемфис в ОАЭ восстанавливался от разрыва крестообразных связок.
В течение нескольких месяцев Депай не просто отсиживался, но и записал песню, которая называется Dubai Freestyle. В нем он ходит в шикарном особняке и завтракает с большим лигром (гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой).