Мемфис Депай выпустил новый "карантинный" клип (Видео)

Новости спорта:Футболист во время самоизоляции воплощает в жизнь свои креативные идеи.

Голландский форвард Лиона Мемфис Депай известен не только своими футбольными скиллами, но и тем, что он любит реп и больших кошек.

Пандемия коронавируса плодотворна повлияла на игрока, он начал реализовывать свои творческие идеи. Он поехал в Дубаи еще до распространения COVID-19. Мемфис в ОАЭ восстанавливался от разрыва крестообразных связок.

В течение нескольких месяцев Депай не просто отсиживался, но и записал песню, которая называется Dubai Freestyle. В нем он ходит в шикарном особняке и завтракает с большим лигром (гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой).