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Попов хотел летом уйти из Динамо в аренду

Попов хотел летом уйти из Динамо в аренду
17:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник Динамо – о периоде после победного для Украины чемпионата мира U-20.

Защитник Динамо Денис Попов рассказал о своих ближайших целях в киевском клубе, в каком чемпионате хотел бы попробовать свои силы и почему летом был не против уйти в аренду.

"Хочу в первую очередь закрепиться в Динамо. Этот клуб важен для меня, и я его очень люблю. Выиграть с ним максимум трофеев. А потом попробовать себя в более сильном чемпионате. Испания? Там в основном тяжело молодым футболистам. Идеальный вариант для молодого игрока – чемпионат Бельгии. Поехать, попробовать, а там уже дальше и дальше. Укорениться в Киеве, попав в теплую ванну – прогресса не будет", — рассказал Попов в интервью Роману Бебеху для YouTube-канала "Бомбардир".

"Хотел ли я летом уйти в аренду? Конечно. На удивление, после победного чемпионата мира на нас перестали обращать внимание. Я тренировался в дубле и это угнетало. Сказал своему агенту, что если будет вариант с хорошей командой, буду уходить. Я молодой футболист и должен играть.

Был удивлен, что отпустили Булецу и Супрягу. Но у меня на тот момент практически не было вариантов, я готов был уйти. Был вариант с бельгийским клубом, второй – Заря".

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Прошлым летом Денис Попов в составе молодежной сборной Украины стал чемпионом мира U-20.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник сыграл 14 матчей за первую команду Динамо и забил два мяча.

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УПЛ, ФК Динамо (Киев), Денис Попов.
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