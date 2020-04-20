Реал может переехать на 6-тысячный стадион

Новости спорта:"Реал" может переехать на футбольный стадион вместимостью 6 тысяч.

Мадридский "Реал" может провести оставшиеся матчи чемпионата Испании-2019/20 по футболу не на домашнем 81-тысячном "Сантьяго Бернабеу".

Об этом сообщает испанское издание Marca.

По сведениям источника, мадридцы могут переехать на стадион своего фарм-клуба "Кастилья" - "Альфредо ди Стефано", который вмещает 6 тысяч зрителей. В случае переезда "Реал" сможет продолжить реконструкцию своего основного стадиона.

Ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил, что спортивные мероприятия в столице будут проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.