Реал планирует продать нескольких звезд

Новости спорта:Мадридский "Реал" планирует продать нескольких футболистов.

Мадридский футбольный клуб "Реал" намерен устроить распродажу игроков в следующее трансферное окно.

Звездная испанская команда готова продать Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Альваро Одриосола, Лукаса Васкес, Мариано Диаса и Начо, сообщает cпортивное издание As.

На этих трансферах "Реал" хочет заработать свыше 100 млн евро. Кроме того, благодаря этим продажам клуб сэкономит приблизительно 75 млн евро на зарплатах.

Сообщается также, что из-за пандемии коронавируса мадридский клуб обесценился на 191,5 млн евро (на 17,73 процента).