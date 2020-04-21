Роналдо: Криштиану раздражает, когда твердят, что я настоящий Роналдо

Новости спорта:Бразильский тезка уважает португальского футболиста и считает, что их нельзя сравнивать.

Экс-форвард Барселоны, Интера, Реала и сборной Бразилии Роналдо высказался касательно нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

"Наверное, его раздражает, когда твердят, что я настоящий Роналдо. Однако нас нельзя сравнивать.

КриРо останется в истории футбола благодаря тому, насколько он стабилен и сколько голов забил. Криштиану, как и Месси, останется одним из лучших в истории", - рассказал он в разговоре с Фабио Каннаваро в Instagram.

Ранее бразильский форвард назвал Лионеля Месси номером один в современном футболе.