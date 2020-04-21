Еще один клуб АПЛ пошел на отсрочку зарплат

Новости спорта:Вслед за "Саутгемптоном" и "Вест Хэмом" в "Шеффилде" приняли важное решение.

Футболисты "Шеффилд Юнайтед" приняли решение согласится с частичной отсрочкой выплаты зарплат и премий.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На такие меры согласились главный тренер команды Крис Уайлдер и исполнительный директор Стивен Беттис. До этого к аналогичному соглашению пришли в "Саутгемптоне" и "Вест Хэме".

В "Арсенале" же футболисты согласились сократить зарплату на 12,5 процента.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.