Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
UFC отменил ближайшие турниры
UFC отменил ближайшие турниры
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
За рубежом выступают 250 украинских футболистов
За рубежом выступают 250 украинских футболистов

Еще один клуб АПЛ пошел на отсрочку зарплат

Еще один клуб АПЛ пошел на отсрочку зарплат
18:40 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Вслед за "Саутгемптоном" и "Вест Хэмом" в "Шеффилде" приняли важное решение.

Футболисты "Шеффилд Юнайтед" приняли решение согласится с частичной отсрочкой выплаты зарплат и премий.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На такие меры согласились главный тренер команды Крис Уайлдер и исполнительный директор Стивен Беттис. До этого к аналогичному соглашению пришли в "Саутгемптоне" и "Вест Хэме".

"Это автогол с точки зрения пиара": поступок Озила раскритиковали

В "Арсенале" же футболисты согласились сократить зарплату на 12,5 процента.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Коронавирус, ФК Шеффилд Юнайтед, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хачериди: Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?!
02 Криштиану Роналду снова нарушил карантин (Видео)
03 Динамо отправило главного тренера в отставку
04 Шахтер хотел купить Буффона
05 Роналдо: Криштиану раздражает, когда твердят, что я настоящий Роналдо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь