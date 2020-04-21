Еще один клуб АПЛ пошел на отсрочку зарплат

Футболисты "Шеффилд Юнайтед" приняли решение согласится с частичной отсрочкой выплаты зарплат и премий.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
На такие меры согласились главный тренер команды Крис Уайлдер и исполнительный директор Стивен Беттис. До этого к аналогичному соглашению пришли в "Саутгемптоне" и "Вест Хэме".
В "Арсенале" же футболисты согласились сократить зарплату на 12,5 процента.
По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.