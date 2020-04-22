Фареры одними из первых возобновляют футбол

Новости спорта:9 мая начнется чемпионат Фарерских островов по футболу.

Футбольный сезон на Фарерских островах стартует 9 мая, сообщает nrk.no.

Изначально матчи в местном высшем дивизионе должны были начаться 8 марта, но старт чемпионата несколько раз переносился из-за коронавируса.

— Нам очень повезло, что мы так быстро взяли под контроль ситуацию с распространением вируса, чтобы снова вернуться к футболу. Думаю, это хорошо для фарерского футбола, мы можем получить немного дополнительного внимания, — цитирует издание футболиста клуба «КИ Клаксвик» Оле Эрика Мидтскогена.

Экс-игрок сборной Украины о Зеленском: Честно, пока только хуже