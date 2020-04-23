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Сандро Тонали близок к Барселоне

Сандро Тонали близок к Барселоне
16:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Каталонцы готовы начать переговоры по итальянскому хавбеку.

Барселона нацелилась на приобретение полузащитника Брешии Сандро Тонали, сообщает издание Corrierre della Sera.

Каталонский клуб хочет видеть молодого хавбека в команде в следующем сезоне и планирует начать переговоры с руководством Брешии. "Сине-гранатовые" готовы предложить за итальянца 60 миллионов евро, а также двух игроков молодежной команды.

Ранее сообщалось, что Интер предложил за Тонали 40 миллионов евро.

Действующий контракт полузащитника с Брешией рассчитан до июня 2021 года.

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В текущем сезоне 19-летний игрок провел 24 поединка в футболке "ласточек", отличившись одним голом и пятью ассистами.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, ФК Брешия, Сандро Тонали.
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