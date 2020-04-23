Зинченко видит Малиновского в Манчестер Сити

Новости спорта:В стане "небесно-голубых" может образоваться украинский тандем.

Украинский левый фулбек Манчестер Сити Александр Зинченко считает, что центральный полузащитник Руслан Малиновский может перейти в стан "горожан".

"Я вообще жду его в Сити на место Давида Сильвы. У Руслана есть все качества, чтобы выступать в разных лигах мира.

Я многих иностранцев видел в своей жизни, но украинцы отличаются характером. Нас куда ни кинь – мы отовсюду выберемся. Я бы посмотрел, как бы иностранцы развивались в тех условиях, в которых росли мы", - приводит его слова УАФ.

Ранее Малиновский назвал самого жесткого и спокойного тренера в карьере.