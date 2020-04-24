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Кравец: Скучаю за Украиной, за Киевом, но пока нет возможности приехать

Кравец: Скучаю за Украиной, за Киевом, но пока нет возможности приехать
07:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский форвард Кайсериспора - о своем пребывании в турецком клубе и дальнейших перспективах.

Форвард Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец рассказал о том, как проводит карантин, а также поделился своими планами на будущее. По его словам, покидать турецкое первенство у него пока нет никаких намерений, но он не исключает, что летом все может измениться.

"У нас очень жесткий карантин, вплоть до того, что иногда даже нельзя выходить из дома. Скучаю за Украиной, за Киевом. Но пока нет возможности приехать. Приходится все время проводить здесь и ждать, когда возобновится сезон, надеюсь, это произойдет и чемпионат доиграем.

Сейчас все банально, как и у всех: есть режим. Однозначно каждый день тренировки, где-то больше нагрузки, где-то меньше. Когда у нас есть возможность покидать дом, ездим с ребятами из команды на поле, играем в теннисбол или проводим другие занятия с мячом. Это развлекает поболее. А так осваиваю навыки шеф-повара, сериалы, книги. Очень многое на самом деле умею готовить. Давай, назову борщ: красный и зеленый. Как-то в Инстаграм выставил фото приготовленного борща, и мне начали писать: "Что за ужас". Объяснил, что это суп, но наш, украинский. Мне в ответ: "Я думал, это десерт какой-то". У нас есть в команде балканские и румынские легионеры, думаю, если бы он попробовали, то им понравилось бы.

Долго ли планирую играть в Турции? Как говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. До конца нет никакой уверенности. Может быть летом уеду в другую страну, может – останусь здесь. Мне нравится, что здесь не смотрят на возраст, только на качество твоего футбола и уровень подготовки. На данный момент у меня не планов покидать Турцию, но все может поменяться.

Когда я уходил из Динамо, то в команде был процесс небольшой перестройки. И сейчас даже не могу назвать много фамилий ребят, с кем общаюсь. Периодически – с Сережей Сидорчуком. А так уже все более молодые, состав поменялся. Иностранцы новые пришли. Кого вижу в Киеве, здороваюсь, разговариваю, но как-то такого общения нет".

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Ранее форвард говорил, что после завершения карьеры планирует заняться тренерской деятельностью.

30-летний нападающий последние пару лет выступает в чемпионате Турции за Кайсериспор. В нынешнем сезоне Кравец забил 5 мячей в 14 поединках за турецкую команду во всех турнирах.

До перехода в Кайсериспор Кравец выступал за Динамо, киевский Арсенал, немецкий Штутгарт и испанскую Гранаду. Также в его активе выступления за сборную Украины (23 матча, 8 мячей).

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Сборная Украины, Чемпионат Турции, Артем Кравец, ФК Кайсериспор.
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