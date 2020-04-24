ФИФА финансово поможет ассоциациям с преодолением кризиса из-за пандемии

Новости спорта:Выплаты, которые должны были поступить в июле, перечислят в ближайшие дни.

ФИФА в ближайшие дни выплатит всем 211 ассоциациям-членам около 150 миллионов долларов для поддержки во время финансового кризиса из-за пандемии коронавируса.

Средства возьмут из выплат по различным программам поддержки, которые должны были поступить в течение 2020 года начиная с июля. ФИФА перечислит деньги наперед и без учета критерий выполнения запланированных программ. Ассоциации обязаны впоследствии подтвердить целевое расходование денег.

"ФИФА обязана поддерживать тех, кто сталкивается с трудностями. Мы начнем с оказания немедленной финансовой помощи нашим членам".

"Это первый шаг долгосрочного плана поддержки, который мы разработали в этой чрезвычайной ситуации. Мы работаем над новыми инструментами, чтобы реализовать другие этапы помощи", — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что ФИФА не станет урезать финансирование женского футбола на фоне пандемии коронавируса. Организация по-прежнему намерена инвестировать в развитие женского футбола миллиард долларов на протяжении 2019-22 годов.

Также вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни заявлял, что не уверен, что международные футбольные матчи состоятся в 2020 году. Матчи сборных в марте и июне отменены из-за пандемии коронавируса.