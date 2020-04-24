Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер вернулся к тренировкам на поле, футболисты были разделены на группы
Шахтер вернулся к тренировкам на поле, футболисты были разделены на группы
Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая
Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая
Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
В Беларуси придумали, как наказать Хачериди
В Беларуси придумали, как наказать Хачериди

Рэмси: С Роналду легко найти общий язык

Рэмси: С Роналду легко найти общий язык
19:41 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Форвард помог валлийцу адаптироваться в Турине.

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси рассказал о своих отношениях с партнером по клубу Криштиану Роналду.

"Роналду не только невероятный игрок, он еще и очень хороший человек. После своей первой тренировки, я был в столовой и он пригласил меня за свой стол. Мы очень хорошо тогда поговорили.

С ним легко найти общий язык. Он заставляет себя чувствовать непринужденно. Он любит своих товарищей по команде и всегда выкладывается на тренировках", - заявил полузащитник во время прямого эфира в Instagram.

Фелипе Коутиньо перенес операцию на лодыжке

Ранее Аарон успел назвать Криштиану лучшим игроком в истории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Аарон Ремси, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-форвард сборной Украины завершил карьеру
02 Встречался с мужчинами: мать Неймара порвала отношения с 23-летним парнем
03 Гассиев сравнил Усика и Лебедева
04 Шевченко сломала ребра при сьемках фильма
05 Кравец: Скучаю за Украиной, за Киевом, но пока нет возможности приехать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь