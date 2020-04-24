Пятов назвал лучшего тренера в сборной, с которым он работал

Новости спорта:Андрей Пятов рассказал о работе с Андреем Шевченко.

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов в шоу "Цыганык лайв" заявил, что Андрей Шевченко является лучшим тренером сборной Украины, с которым кипер когда-либо работал.

"Наверное, лучше Шевы я ни с кем не работал в сборной.

Он захотел что-то поменять. Все-таки поиграл в Европе, работал со многими тренерами. Ему импонирует эта модель игры, он ее попробовал. Набрал помощников-единомышленников. Они делают большой объем работы.

Малдера просто спит с ноутбуком. Постоянно что-то ищет, разбирает. Незаменимый человек".