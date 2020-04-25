Источник: В Динамо согласовали понижение зарплат на 50%

Новости спорта:Пока только за апрель

Руководство и футболисты "Динамо" согласовали понижение зароботных плат на 50% за апрель, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

В случае возобновления чемпионата и Кубка сокращенная сумма может пойти на премиальные за выигрыш Кубка.

Также отмечается, что руководство "Шахтера" находится на финальной стадии переговоров по снижению окладов своим игрокам. Подробностей не сообщается, однако источник добавляет, что якобы в стане "горняков" нет единства среди бразильских легионеров, в рядах которых есть недовольные.

Ранее сообщалось, что ФИФА из-за пандемии коронавируса разрешила украинским клубам пересматривать размер зарплат футболистам по взаимному согласованию.