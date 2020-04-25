Кьеллини завершит карьеру в следующем году

Новости спорта:Опытный защитник Джорджо Кьеллини останется в системе "Ювентуса".

35-летний защитник Джорджо Кьеллини вскоре продлит контракт с "Ювентусом", а после его истечения завершит карьеру игрока.

Как отмечает итальянская пресса, футболист подпишет соглашение до лета 2021 года. После этого он получит должность менеджера в структуре клуба.

В апреле 2017 года Кьеллини получил диплом магистра по управлению бизнесом.

За "Юве" он выступает с 2005 года. Кьеллини пропустил большую часть сезона из-за серьезной травмы крестообразных связок. В нынешнем сезоне 35-летний защитник отыграл всего 3 матча, забив 1 гол.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" продлит контракт с Буффоном.