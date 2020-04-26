Давид Сильва назвал лучшего футболиста мира

Новости спорта:Хавбек "Сити" Давид Сильва выделил лучших в АПЛ и в мире.

Хавбек "Манчестер Сити" Давид Сильва считает вингера "Ливерпуля" Садио Мане лучшим игроком АПЛ.

"Лучший игрок на данный момент? Если во всем мире, то это легко. Месси лучший.

Если в Англии, то я бы назвал Садио Мане из "Ливерпуля". Он играет невероятно хорошо", — цитирует Сильву Manchester Evening News.

Примечательно, что партнёр Давида по центру поля Кевин Де Брюйне также считает Мане лучшим игроком лиги.

В этом сезоне АПЛ Мане записал на свой счёт 14 голов и 9 результативных передач в 26 матчах.