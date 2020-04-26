Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Камерунский полузащитник близок к переходу в Реал
Камерунский полузащитник близок к переходу в Реал
В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса
В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса
"Тито навсегда": Месси почтил память умершего от рака Вилановы (Фото)
"Тито навсегда": Месси почтил память умершего от рака Вилановы (Фото)
US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка
US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка

Давид Сильва назвал лучшего футболиста мира

Давид Сильва назвал лучшего футболиста мира
10:39 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Хавбек "Сити" Давид Сильва выделил лучших в АПЛ и в мире.

Хавбек "Манчестер Сити" Давид Сильва считает вингера "Ливерпуля" Садио Мане лучшим игроком АПЛ.

"Лучший игрок на данный момент? Если во всем мире, то это легко. Месси лучший.

Если в Англии, то я бы назвал Садио Мане из "Ливерпуля". Он играет невероятно хорошо", — цитирует Сильву Manchester Evening News.

Примечательно, что партнёр Давида по центру поля Кевин Де Брюйне также считает Мане лучшим игроком лиги.

"Тито навсегда": Месси почтил память умершего от рака Вилановы (Фото)

В этом сезоне АПЛ Мане записал на свой счёт 14 голов и 9 результативных передач в 26 матчах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Давид Сильва, ФК Манчестер Сити, Лионель Месси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Садио Мане.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо-Брест - Шахтер Солигорск: онлайн-трансляция матча (Видео)
02 Формула-1 продлила карантин для команд
03 Сауль Альварес рассказал, когда вернется на ринг
04 Футбольный чемпионат Таджикистана приостановлен из-за угрозы коронавируса
05 УХЛ анонсировала даты возобновления плей-офф турнира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь