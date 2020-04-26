Давид Сильва назвал лучшего футболиста мира

Хавбек "Манчестер Сити" Давид Сильва считает вингера "Ливерпуля" Садио Мане лучшим игроком АПЛ.
"Лучший игрок на данный момент? Если во всем мире, то это легко. Месси лучший.
Если в Англии, то я бы назвал Садио Мане из "Ливерпуля". Он играет невероятно хорошо", — цитирует Сильву Manchester Evening News.
Примечательно, что партнёр Давида по центру поля Кевин Де Брюйне также считает Мане лучшим игроком лиги.
В этом сезоне АПЛ Мане записал на свой счёт 14 голов и 9 результативных передач в 26 матчах.