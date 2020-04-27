Фонсека рассказал, в каком случае хотел бы сыграть против "Шахтера"

Новости спорта:Паулу Фонсека сообщил, что не особо хочет играть против "Шахтера".

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, ранее работавший в "Шахтере", рассказал, при каких бы условиях хотел бы сыграть против донецкого клуба.

"Нет, не хотел бы. Только в финале. Это просто из-за чувственности, хотел бы увидеть бывших игроков, директоров и всех сотрудников. Если бы это был финал, тогда я бы обрадовался. Это было бы очень круто", – сказал Фонсека.

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Напоминаем, полузащитник Ромы Генрих Мхитарян вспомнил о периоде выступлений за донецкий Шахтер.