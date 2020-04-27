Кравец: Планирую завершить карьеру в Карпатах

Новости спорта:Украинец рассказал, почему между Динамо и Луго выбрал испанский клуб.

Защитник Леганеса Василий Кравец, выступающий за Луго на правах аренды, признался, что у него была возможность перейти в Динамо Киев и вернуться в Украину, но он сделал другой выбор.

Футболист заявил, что в Украине готов представлять только Карпаты.

"Я уже говорил, что если решу вернуться в Украину, то только в Карпаты. Там я планирую и завершить свою карьеру.

У меня был вариант перейти либо в Динамо, либо в Луго. Со стороны Динамо была конкретика. Я знал, что Динамо - гранд, который регулярно выступает в еврокубках, но у меня пацаны с района за Карпаты же болеют. Да и мне привили: "Завжди вірні". Именно поэтому не хотел никуда уходить.

А так, когда сидели в Турции со Смалийчуком, он сказал: "Есть вариант: Динамо или Луго". После пяти минут раздумий я сказал, что выбираю Луго", - сказал Кравец в интервью Роману Бебеху в Instagram.