Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Самые скандальные трансферы в футболе
Самые скандальные трансферы в футболе
В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса
В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса
Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
Фергюсон подписал контракт на бой с Гэтжи
Фергюсон подписал контракт на бой с Гэтжи

Кравец: Планирую завершить карьеру в Карпатах

Кравец: Планирую завершить карьеру в Карпатах
11:01 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинец рассказал, почему между Динамо и Луго выбрал испанский клуб.

Защитник Леганеса Василий Кравец, выступающий за Луго на правах аренды, признался, что у него была возможность перейти в Динамо Киев и вернуться в Украину, но он сделал другой выбор.

Футболист заявил, что в Украине готов представлять только Карпаты.

"Я уже говорил, что если решу вернуться в Украину, то только в Карпаты. Там я планирую и завершить свою карьеру.

У меня был вариант перейти либо в Динамо, либо в Луго. Со стороны Динамо была конкретика. Я знал, что Динамо - гранд, который регулярно выступает в еврокубках, но у меня пацаны с района за Карпаты же болеют. Да и мне привили: "Завжди вірні". Именно поэтому не хотел никуда уходить.

Голкипер "Аякса" заинтересовал "Барселону"

А так, когда сидели в Турции со Смалийчуком, он сказал: "Есть вариант: Динамо или Луго". После пяти минут раздумий я сказал, что выбираю Луго", - сказал Кравец в интервью Роману Бебеху в Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, УПЛ, Новости спорта, Василий Кравец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вечеринка во время карантина: Эвертон оштрафует Кина
02 Арум: Тайсон выступит в Америке, но не обязательно против Уайлдера
03 "Я связан с этой командой": Дани Алвес рассказал, где бы хотел закончить карьеру
04 Фонсека рассказал, в каком случае хотел бы сыграть против "Шахтера"
05 Пандемия: Футбольная федерация Мексики досрочно завершила сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь