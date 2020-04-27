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Фомин прокомментировал "критику" в адрес Зеленского

Фомин прокомментировал "критику" в адрес Зеленского
16:31 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Против Зеленского футболист ничего не имеет.

Форвард "Мариуполя" Руслан Фомин объяснил свои слова о президенте Украины Владимире Зеленском.

Не так давно Руслан говорил, что при Зеленском в Украине стало даже хуже, чем было до этого. Но как оказалось, слова игрока просто неправильно истолковали.

"Если честно, я в шоке, как перекрутили. Меня спросили, что изменилось за год власти Зеленского. Я ответил, что ничего не изменилось. Из-за него не стало ни лучше, ни хуже. Ситуация сейчас ухудшилась из-за пандемии коронавируса, а не политиков.

Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира

Против Владимира Зеленского я ничего не имею, возникло недоразумение, меня поняли неправильно", - сказал Фомин.

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УПЛ, Новости спорта, Владимир Зеленский, Руслан Фомин, УАФ.
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