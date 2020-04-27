Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Самые скандальные трансферы в футболе
Самые скандальные трансферы в футболе
Месси или Роналду: кто забьет первым после карантина?
Месси или Роналду: кто забьет первым после карантина?
Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира

Президент Лацио не против провести "золотой матч" с Ювентусом

Президент Лацио не против провести "золотой матч" с Ювентусом
16:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лотито признался, что возобновление сезона невыгодно для Лацио.

Президент Лацио Клаудио Лотито рассказал, что согласился бы провести чемпионский матч против Ювентуса, если текущий сезон не удастся доиграть полностью.

"Я согласился бы на такое предложение, но никогда не думал об этом. Возобновление сезона в некотором смысле невыгодно для Лацио. Мы сделали выбор, полагая, что не сможем сражаться на трех фронтах. Нам пришлось пожертвовать Лигой Европы, поскольку это не самый удобный турнир с точки зрения времени и перемещения команды", - цитирует президента La Repubblica.

"Таким образом, мы могли бы играть один раз в неделю, в то время как другие команды играли бы дважды. Если сезон возобновится, все, включая нас, будут играть два раза в неделю, поэтому мы потеряем преимущество. Сейчас мы отстаем от Ювентуса на одно очко. Мы обыграли их в чемпионате и Суперкубке, но нам все равно пришлось бы провести еще одну встречу", - добавил Лотито.

Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира

Ранее сообщалось, что в Италии разрешат тренировки с 18 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, ФК Лацио, Серия А, Чемпионат Италии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
02 Арум: Тайсон выступит в Америке, но не обязательно против Уайлдера
03 Вечеринка во время карантина: Эвертон оштрафует Кина
04 "Я связан с этой командой": Дани Алвес рассказал, где бы хотел закончить карьеру
05 Пандемия: Футбольная федерация Мексики досрочно завершила сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь