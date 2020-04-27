Президент Лацио не против провести "золотой матч" с Ювентусом

Новости спорта:Лотито признался, что возобновление сезона невыгодно для Лацио.

Президент Лацио Клаудио Лотито рассказал, что согласился бы провести чемпионский матч против Ювентуса, если текущий сезон не удастся доиграть полностью.

"Я согласился бы на такое предложение, но никогда не думал об этом. Возобновление сезона в некотором смысле невыгодно для Лацио. Мы сделали выбор, полагая, что не сможем сражаться на трех фронтах. Нам пришлось пожертвовать Лигой Европы, поскольку это не самый удобный турнир с точки зрения времени и перемещения команды", - цитирует президента La Repubblica.

"Таким образом, мы могли бы играть один раз в неделю, в то время как другие команды играли бы дважды. Если сезон возобновится, все, включая нас, будут играть два раза в неделю, поэтому мы потеряем преимущество. Сейчас мы отстаем от Ювентуса на одно очко. Мы обыграли их в чемпионате и Суперкубке, но нам все равно пришлось бы провести еще одну встречу", - добавил Лотито.

Ранее сообщалось, что в Италии разрешат тренировки с 18 мая.