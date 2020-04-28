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Футболист Зозуля купил маски от коронавируса для военных

Футболист Зозуля купил маски от коронавируса для военных
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Роман Зозуля приобрел для украинских военных защитные маски и тесты на коронавирус.

Украинский футболист испанского футбольного клуба "Альбасете" Роман Зозуля приобрел для украинских военных защитные маски и тесты на коронавирус.

Об этом в Facebook вчера сообщила Народная Армия, а Роман Зозуля сделал репост.

"Тесты на короновирус и защитные маски уже завтра будут доставлены в наши подшефные подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинский нападающий Роман Зозуля выступает за клуб второго испанского дивизиона "Альбасете" с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду в 28 матчах, в которых отметился 3 голами и одной результативной передачей.

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Напомним, по состоянию на утро 28 апреля общее количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 3 миллионов 64 тысяч, включая более чем 211 000 летальных. В Украине зафиксировано 9009 случаев коронавируса, включая 220 смертей и 864 выздоровления.

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Армия, ВСУ, Роман Зозуля, ООС.
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