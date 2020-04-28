Один футбольный клуб Украины лишен профессионального статуса

Новости спорта:КДК ФФУ завершил дело ФК Сумы, участвовавшего в договорных играх.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дополнительно рассмотрел дело о договорных матчах с участием ФК Сумы.

Клуб не сумел отстоять статус профессионального и получил запрет принимать участие в соревнованиях ПФЛ следующего сезона.

Таким образом, пожизненную дисквалификацию получили:

- Егор Луговой

- Олег Давыдов

Дисквалификацию на три года получили:

- Тарас Дурай

- Сергей Гаращенков

Дисквалификацию на 1 год получили:

- Артем Штанько

- Дмитрий Богачев

Дисквалификацию на 1 год условно с испытательным сроком 2 года получили:

- Давид Кохия

- Артем Козлов

- Ираклий Циколия

- Владислав Шарай

- Ярослав Рафальский

На 6 месяцев плюс и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года:

- Николай Вечурко

Также пожизненную дисквалификацию от футбола получили президент клуба Ростислав Козарь. Тренера Александр Мартюк и Александр Севидов дисквалифицированы на 5 лет плюс 5 лет условно.