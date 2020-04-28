Один футбольный клуб Украины лишен профессионального статуса

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дополнительно рассмотрел дело о договорных матчах с участием ФК Сумы.
Клуб не сумел отстоять статус профессионального и получил запрет принимать участие в соревнованиях ПФЛ следующего сезона.
Таким образом, пожизненную дисквалификацию получили:
- Егор Луговой
- Олег Давыдов
Дисквалификацию на три года получили:
- Тарас Дурай
- Сергей Гаращенков
Дисквалификацию на 1 год получили:
- Артем Штанько
- Дмитрий Богачев
Дисквалификацию на 1 год условно с испытательным сроком 2 года получили:
- Давид Кохия
- Артем Козлов
- Ираклий Циколия
- Владислав Шарай
- Ярослав Рафальский
На 6 месяцев плюс и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года:
- Николай Вечурко
Также пожизненную дисквалификацию от футбола получили президент клуба Ростислав Козарь. Тренера Александр Мартюк и Александр Севидов дисквалифицированы на 5 лет плюс 5 лет условно.