"Ливерпуль" приостанавливает работы по реконструкции домашней арены

Новости спорта:"Ливерпуль" перенес реконструкцию стадиона из-за пандемии коронавируса.

Пресс-служба "Ливерпуля" с помощью сайта объявила, что руководство клуба приняло решение приостановить работу по реконструкции "Энфилда" из-за пандемии коронавируса, сообщает УНН.

ФК "Ливерпуль" планировал увеличить количество мест на домашней арене до 61 000 к концу 2020 года, а завершение второго этапа перестройки стадиона планировалось на лето 2022 года.

Проект приостановлен, как минимум на год, поэтому завершение проекта - лето 2023 года.

Добавим, у "Ливерпуля" 25 очков гандикапа в турнирной таблице АПЛ над "Манчестер Сити".