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Маттеус: Время Гётце в "Боруссии" уже закончилось

Маттеус: Время Гётце в "Боруссии" уже закончилось
11:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Маттеус считает, что стиль игры Гётце сейчас не востребован.

Бывший игрок мюнхенской "Баварии" Лотар Маттеус посоветовал полузащитнику дортмундской "Боруссии" Марио Гётце продолжить карьеру в чемпионате Италии.

"Предполагаю, что время Гётце в "Боруссии" уже закончилось. Буду очень удивлён, если они продолжат сотрудничество. Стиль игры Марио сейчас не востребован. Прежде всего ему не хватает скорости, чтобы не отставать от футбола, который используют в "Боруссии" и многих других топ-клубах.

Переход в "Баварию" не оказался тем, о чём мечтал Гётце, а после возвращения ему так и не удалось вернуться к своим лучшим результатам. Марио нужно найти подходящий клуб и правильного тренера, который построит вокруг него игру и будет согласовывать с ним план на матч.

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Вполне возможно, что Серия А будет подходящей лигой для него. По крайней мере, в Италии не такой быстрый футбол. Это пойдёт ему на пользу", — приводит слова Маттеуса Sky Germany.

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ФК Бавария, Бундеслига, Марио Гетце, Лотар Маттеус.
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