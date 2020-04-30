Морозов рассказал, как его звал Лобановский

Новости спорта:Известный в прошлом футболист рассказал, как однажды мог оказаться в «Динамо».

Бывший советский футболист Сергей Морозов вспомнил момент, когда Валерий Лобановский приглашал его в «Динамо».

«Лобановский звал, потому что он работал с Базилевичем. А я на заре своей карьеры поиграл в нескольких командах под руководством Базилевича.

И Олег Петрович хорошо знал мои возможности. Но ЦСКА не только не отпустил, а администратор армейцев написал от моего имени заявление – и мне присвоили очередное воинское звание.

Из-за этого мне пришлось там еще на некоторое время задержаться», - сказал Морозов.