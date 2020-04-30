Нойер хочет 5-летний контракт от Баварии

Новости спорта:Немецкий гранд "Бавария" продолжает переговоры с вратарем Мануэлем Нойером о новом контракте с клубом.

Голкипер национальной команды Германии хочет подписать новый пятилетний контракт и остаться на "Альянц Арене" до 2025 года, когда ему исполнится 39 лет, сообщает "Бильд". В свою очередь, баварцы не хотят рисковать и могут предложить Нойеру только трехлетнее соглашение.

Переговоры в данный момент приостановлены и, как ожидается, возобновятся в следующем месяце. В 37 играх в этом сезоне Нойер пропустил 38 мячей, а в 15 матчах оставил свои ворота "сухими".

34-летний вратарь перешел в "Баварию" в 2011 году из "Шальке". Его действующий контракт с мюнхенским клубом - до лета следующего года.

Ранее спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич пообещал, что клуб приобретет будущим летом топ-игрока.