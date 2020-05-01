Феллайни постарается спасти Стандарт от банкротства

Новости спорта:Футболист сделает правильный поступок.

Полузащитник китайского Шаньдун Лунэн Маруан Феллаини намерен спасти от банкротства льежский Стандарт.

По информации издания DH, футболист намерен вложить в клуб три миллиона евро, чтобы он смог решить свои финансовые проблемы.

Стоит отметить, что из-за финансовой недостачи Стандарт не смог получить профессиональную лицензию на сезон-2020/21.

Также клуб задолжал своим футболистом определенную сумму.

Маруан Феллаини - воспитанник Стандарта. С 2006 по 2008 год хавбек провел за льежский клуб 64 матча, в которых забил 6 мячей.

Напомним, недавно бельгийский Локерен объявил о банкротстве.