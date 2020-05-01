Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
В мае возвращаются гонки NASCAR
В мае возвращаются гонки NASCAR

Феллайни постарается спасти Стандарт от банкротства

Феллайни постарается спасти Стандарт от банкротства
11:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист сделает правильный поступок.

Полузащитник китайского Шаньдун Лунэн Маруан Феллаини намерен спасти от банкротства льежский Стандарт.

По информации издания DH, футболист намерен вложить в клуб три миллиона евро, чтобы он смог решить свои финансовые проблемы.

Стоит отметить, что из-за финансовой недостачи Стандарт не смог получить профессиональную лицензию на сезон-2020/21.

Также клуб задолжал своим футболистом определенную сумму.

Маруан Феллаини - воспитанник Стандарта. С 2006 по 2008 год хавбек провел за льежский клуб 64 матча, в которых забил 6 мячей.

Назван лучший футболист XXI века

Напомним, недавно бельгийский Локерен объявил о банкротстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Маруан Феллаини, ФК Стандарт, Чемпионат Бельгии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Агуэро рассказал, в каком случае Месси может покинуть Барселону
02 Хирн на отрез отказывается организовывать бой для Беллью
03 WADA завершило расследование по делу 298 российских спортсменов
04 Коронавирус может ускорить проведение боя Джошуа - Фьюри
05 VAR хотят использовать в полуфиналах Кубка Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь