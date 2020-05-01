Секс-скандал: экс-игрока Шахтера застукали с чужой женой (Видео)

Новости спорта:Бывший нападающий Шахтера попал в громкий секс-скандал на родине.

Бывший форвард донецкого Шахтера, Шальке и сборной Румынии Чиприан Марика стал фигурантом громкого секс-скандала.

По информации издания Ziar de Cluj, футболист переспал с женой известного в стране чиновника.

Тот, в свою очередь, снял футболиста, обмотанного в одно полотенце, на видео.

Чиприан Марика выступал за донецкий Шахтер с 2004 по 2007 год. В футболке "горняков" он провел 73 матча, в которых отличился 16 голами.

Напомним, ранее разговор Алиева о сексе втроем в прямом эфире закончился скандалом с бывшей женой.