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Секс-скандал: экс-игрока Шахтера застукали с чужой женой (Видео)

Секс-скандал: экс-игрока Шахтера застукали с чужой женой (Видео)
11:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший нападающий Шахтера попал в громкий секс-скандал на родине.

Бывший форвард донецкого Шахтера, Шальке и сборной Румынии Чиприан Марика стал фигурантом громкого секс-скандала.

По информации издания Ziar de Cluj, футболист переспал с женой известного в стране чиновника.

Тот, в свою очередь, снял футболиста, обмотанного в одно полотенце, на видео.

Чиприан Марика выступал за донецкий Шахтер с 2004 по 2007 год. В футболке "горняков" он провел 73 матча, в которых отличился 16 голами.

Назван лучший футболист XXI века

Напомним, ранее разговор Алиева о сексе втроем в прямом эфире закончился скандалом с бывшей женой.

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Все по теме:

Сборная Румынии, ФК Шахтер, УПЛ, Новости спорта, Чиприан Марика.
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