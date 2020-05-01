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Экс-игрок Порту: Моуринью назвал меня умственно отсталым

Экс-игрок Порту: Моуринью назвал меня умственно отсталым
17:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Кандидо Кошта вспомнил разговор с Жозе Моуринью.

Бывший игрок "Порту" Кандидо Кошта вспомнил свой разговор с наставником команды Жозе Моуринью накануне старта триумфального для "Порту" сезона 2003/2004:

"У меня была отличная роль в команде U-21, но в первой команде я не играл. Сел напротив Моуринью и сказал ему, что хочу уйти в аренду в "Дерби". В ответ он сказал: "Кандидо, тебя можно назвать умственно отсталым".

Я ушел, а когда вернулся через год, то Моуриньо отправился в "Челси". Увидев, как "Порту" выиграл Лигу чемпионов, я понял, что Жозе был прав".

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Все по теме:

Жозе Моуринью, ФК Порту, Футбол, Новости футбола, Кандидо Кошта.
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