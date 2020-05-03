Севилья нацелилась на защитника Генка

Защитник Генка Джон Лукуми попал в сферу интересов Севильи, сообщает Estadio Deportivo.
Испанский клуб намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается приобрести колумбийского центрбека. Нервионцы рассматривают 21-летнего игрока в качестве потенциальной замены Диего Карлосу, в подписании которого заинтересован Ливерпуль.
Действующий контракт Лукуми с Генком рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне защитник провел 29 поединков в футболке "шахтеров", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Севилья также нацелилась на хавбека Фейеноорда Оркуна Кьокчу.