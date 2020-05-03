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Севилья планирует купить Бакайоко

Севилья планирует купить Бакайоко
23:57 Вс, 3 Май 2020 Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Нервионцы собираются подписать французского полузащитника.

Севилья рассматривает кандидатуру Тьемуэ Бакайоко для усиления центра поля в летнее трансферное окно, сообщает As.

Источник считает, что французский полузащитник будет доступен для перехода, так как Фрэнк Лампард не видит его в своих планах.

Андалусийцы готовы предложить за Бакайоко 25-30 миллионов евро. В текущем сезоне Тьемуэ отыграл 23 матча за "монегасков", отметившись голом и двумя ассистами.

Севилья нацелилась на защитника Генка

Бакайоко выступает на правах аренды за Монако, который имеет право выкупа за 42 миллиона евро, но использовать его не собирается.

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Все по теме:

Севилья, Фрэнк Лампард, Темуе Бакайоко.
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