Моуринью: "Я скучаю по футболу"

Новости спорта:Жозе Моуринью заявил, что скучает по футболу, но старается не быть эгоистом.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о приостановке футбольных матчей из-за пандемии коронавируса.

«Я скучаю по футболу, но стараюсь не быть эгоистом. Я предпочту сказать, что скучаю по нашему миру, а футбол является частью этого мира, но мы должны быть терпеливыми и сражаться с нынешней проблемой. Я предпочитаю ожидать лучших дней.

Надеюсь, что все здоровы и находятся в безопасности. Мне очень жаль семьи, которых коснулась эта проблема», – заявил Моуринью.

Весь следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей