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Арсенал и Рома торгуются за экс-игрока Шахтера

Арсенал и Рома торгуются за экс-игрока Шахтера
12:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Нынешний сезон армянин проводит в Роме на правах аренды.

Арсенал и Рома начали переговоры о переходе полузащитника Генриха Мхитаряна, который выступает за римский клуб на правах аренды.

Пока что клубам не удается сойтись в цене за 31-летнего армянина. Арсенал просит 10 миллионов фунтов стерлингов (11,8 млн евро), но римляне пытаются снизить цену.

Мхитарян выступает за Рому в аренде с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей за команду Пауло Фонсеки во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Армянин в период с 2009 по 2013 год выступал в Украине, защищая цвета донецких Металлурга и Шахтера. После этого он перебрался в дортмундскую Боруссию, а также выступал за МЮ.

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Рома находится на пятом месте турнирной таблицы Серии А, Арсенал занимает девятую строчку в АПЛ. Чемпионаты Италии и Англии приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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ФК Арсенал (Лондон), Генрих Мхитарян, АПЛ, Новости спорта.
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