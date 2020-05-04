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Понедельник, 04.05.2020
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Как правильно качать пресс: совет от Шовковского (Видео)

Как правильно качать пресс: совет от Шовковского (Видео)
12:30 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Член тренерского штаба сборной Украины активно тренируется дома.

45-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский продолжает активно тренироваться дома во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Доброе спортивное утро. Продолжаем нашу рубрику «Со спортом мы расстанемся нескоро».

Вот вам еще одно упражнение из «моей» коллекции. Работа с боковыми (они же косые) мышцами живота. Берегите себя и заботьтесь о своем здоровье.

Да пребудет с вами t36.6», — написал Шовковский в Instagram.

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлен до 11-го мая.

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Сборная Украины, Александр Шовковский, Футбол, УАФ.
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