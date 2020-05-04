Как правильно качать пресс: совет от Шовковского (Видео)

Новости спорта:Член тренерского штаба сборной Украины активно тренируется дома.

45-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский продолжает активно тренироваться дома во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Доброе спортивное утро. Продолжаем нашу рубрику «Со спортом мы расстанемся нескоро».

Вот вам еще одно упражнение из «моей» коллекции. Работа с боковыми (они же косые) мышцами живота. Берегите себя и заботьтесь о своем здоровье.

Да пребудет с вами t36.6», — написал Шовковский в Instagram.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлен до 11-го мая.