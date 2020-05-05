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Роналду вернулся в Италию

Роналду вернулся в Италию
08:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Частный самолет португальца наконец приземлился в Италии.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прибыл в Турин. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, частный самолет португальца Gulfstream G200 приземлился в Италии вечером в понедельник.

Теперь Криштиану предстоит провести две недели на карантине, после чего он сможет возобновить тренировки с командой.

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Напомним, что футболист во время пандемии коронавируса проводил время на Мадейре. Роналду некоторое время не мог покинуть остров из-за ограничительных мер, введенных властями.

Ранее сообщалось, что Corriere dello Sport обвинила игрока в "слитии" информации о болезни форварда Ювентуса Пауло Дибалы.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Новости футбола.
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