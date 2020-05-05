В Англии могут сократить длительность футбольных матчей

Новости спорта:Футбольные матчи в АПЛ после рестарта могут длиться менее 90 минут.

Матчи английской футбольной Премьер-лиги могут длиться меньше 90 минут после возобновления чемпионата, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

О том, что такой вариант уже рассматривается рассказал глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тэйлор, сообщает Eurosport.

"Были выдвинуты предложения об увеличении количества замен, нейтральных полях и продолжительности каждого из таймов менее 45-ти минут", - отметил Тэйлор.

Напомним, что последний матч АПЛ был сыгран 9 марта. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", который на 25 очков опережает идущего вторым "Манчестер Сити".