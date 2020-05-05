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Без Марадоны: Агуэро назвал лучшую сборную Аргентины

Без Марадоны: Агуэро назвал лучшую сборную Аргентины
15:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Серхио Агуэро не включил Марадону в сборную лучших аргентинских футболистов.

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро составил команду из пяти лучших аргентинских футболистов в истории, сообщает TyC Sports со ссылкой на эфир в «Инстаграме».

В состав Серхио не попал легендарный форвард Диего Марадона, который в 1986 году помог национальной команде добыть один из двух титулов чемпионов мира.

Сборная Агуэро: Херман Бургос, Оскар Руджери, Лионель Месси, Карлос Тевес, Хуан Роман Рикельме.

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Напомним, Агуэро был женат на дочери Марадоны, которая в 2009 году родила ему сына. Крёстным отцом ребёнка является близкий друг Серхио и его партнёр по сборной Аргентины Лионель Месси, на клубном уровне защищающий цвета «Барселоны». Впоследствии пара развелась, и сын остался жить с матерью.

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УЕФА, ФИФА, Диего Марадона, Сборная Аргентины, Серхио Агуэро.
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