Тимо Вернер заинтересовал Челси и МЮ

Новости спорта:Челси и Манчестер Юнайтед включились в гонку за Вернера.

Челси и МЮ составят конкуренцию Ливерпулю в борьбе за Тимо Вернера, сообщает Bild.

По информации источника, оба клуба уже связались с агентом 24-летнего футболиста Карлом-Хайнцем Фостером.

Главным претендентом на Вернера является именно Ливерпуль, который взял паузу, чтобы оценить свои финансовые возможности.

Напомним, что клаусула Вернера составляет 60 миллионов евро. В текущем сезоне Вернер провел 36 поединков в футболке "быков", забив 27 голов и совершив 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Реал поборется за Вернера.