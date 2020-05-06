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Тимо Вернер заинтересовал Челси и МЮ

Тимо Вернер заинтересовал Челси и МЮ
04:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Telegraf-EPA

Новости спорта:Челси и Манчестер Юнайтед включились в гонку за Вернера.

Челси и МЮ составят конкуренцию Ливерпулю в борьбе за Тимо Вернера, сообщает Bild.

По информации источника, оба клуба уже связались с агентом 24-летнего футболиста Карлом-Хайнцем Фостером.

Главным претендентом на Вернера является именно Ливерпуль, который взял паузу, чтобы оценить свои финансовые возможности.

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Напомним, что клаусула Вернера составляет 60 миллионов евро. В текущем сезоне Вернер провел 36 поединков в футболке "быков", забив 27 голов и совершив 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Реал поборется за Вернера. 

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Футбол, Челси, Манчестер Юнайтед, Тимо Вернер.
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