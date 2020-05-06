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Виллиан договорился с Моуринью о своем трансфере

Виллиан договорился с Моуринью о своем трансфере
13:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Экс-игрок Шахтера уйдет из Челси в статусе свободного агента.

Бразильский полузащитник Челси Виллиан продолжит карьеру в Тоттенхэме, сообщил бывший комментатор Sky Sports, работник телеканала beIN Sports Ричард Киз.

"Виллиан уже переговорил с Жозе Моуринью, он направляется в Тоттенхэм", - цитирует The Sun слова Киза в эфире шоу Keys & Gray.

Отметим, что 31-летний экс-игрок Шахтера Виллиан переберется в Тоттенхэм в статусе свободного агента – у него заканчивается контракт с Челси летом 2020 года.

Виллиан уже работал с Моуринью, когда тот возлавлял Челси.

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На днях Виллиан рассказал о возможном уходе из Челси.

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Виллиан, ФК Тоттенхэм, ФК Челси, АПЛ.
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