СМИ назвали имя нового наставника Черноморца

Новости спорта:В апреле Моряки расстались с Остапом Маркевичем.

Сергей Ковалец в ближайшее время должен возглавить Черноморец, информирует портал Dynamomania.com.

В апреле Моряки расстались с предыдущим наставником Остапом Маркевичем на фоне финансовых проблем клуба. Также руководство одесситов решило сократить зарплаты игрокам первой команды.

Последним местом работы Ковальца была Оболонь-Бровар, которую он покинул в январе. Ранее он возглавлял Львов, Александрию, запорожский Металлург, словацкий Татран, литовский Тракай и молодежную сборную Украины.

Черноморец завершил первую часть чемпионата в Первой лиге на десятом месте. Невзирая на финансовые трудности, Моряки намерены доиграть сезон.