В Хорватии определились с датой возобновления сезона

Новости спорта:Низшие дивизионы не будут доиграны.

Исполнительный комитет Хорватского футбольного союза определился с датой возобновления сезона в стране. 30 и 31 мая пройдут матчи 1/2 финала Кубка Хорватии.

На 6 июня запланировано возобновление матчей чемпионата Хорватии. Все поединки пройдут при пустых трибунах. Согласно плану финал Кубка Хорватии пройдет 1 августа.

Низшие дивизионы и чемпионаты молодежных команд не будут возобновлены. Напомним, что футбольный сезон в Хорватии был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.

После 26 туров лидирует в чемпионате Хорватии Динамо Загреб. Лидер первенства опережает Риеку на 18 очков.